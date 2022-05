La colère de la montagne Pelée, il y a 120 ans… Médiathèque Anatole France Cenon-sur-Vienne Catégories d’évènement: Cenon-sur-Vienne

Le 8 mai 1902 marqua au fer rouge la vie des martiniquais. L’éruption volcanique de la montagne Pelée détruit totalement la ville de St Pierre, considérée à l’époque comme le « petit Paris des Antilles ». C’est le récit documenté de la plus grande tragédie de l’histoire de la Martinique que M. Dupont vous propose de partager. Tout public à partir de 14 ans. Sur inscription.

