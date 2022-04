“La colère de Déméter” Cie Le Quasar Théâtre en Miettes Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

“La colère de Déméter” Cie Le Quasar Théâtre en Miettes, 16 avril 2022, Bègles. “La colère de Déméter” Cie Le Quasar

Théâtre en Miettes, le samedi 16 avril à 19:00

Pendant neuf jours et neufs nuits, Déméter désespérée, va chercher sa fille partout sur la Terre. Elle cesse totalement de se charger des récoltes et déchaîne ainsi une terrible famine parmi les hommes. Hélios, Dieu du soleil, qui voit tout, révèle finalement que sa fille ne se trouve pas sur Terre mais aux Enfers, et que c’est Hadès qui la lui a prise.

tarif unique 5 euros

Déméter est la déesse de l’agriculture et des moissons. Quand Coré, sa fille cachée, disparait… c’est le drame et les hommes trinquent ! Théâtre en Miettes 2 rue du Prêche Bègles gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T19:00:00 2022-04-16T20:00:00

