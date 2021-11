Meudon En visioconférence Hauts-de-Seine, Meudon La cohérence cardiaque, simple et efficace pour réguler votre stress En visioconférence Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

En visioconférence, le jeudi 25 novembre à 12:30

Un wébinaire Meudon Bien Etre proposé par Hélène DEBEUNNE, sophrologue RNCP, relaxologue et infirmière DE Ce wébinaire vous éclairera sur le fonctionnement de votre système nerveux autonome, et vous permettra d’utiliser la respiration controlée pour réguler l’ensemble des fonctions automatiques de votre corps (rythme cardiaque, tension artérielle, sécrétions hormonales…). La pratique régulière permet de retrouver plus de calme intérieur et de faciliter l’ adaptation aux évènements de la vie

Wébinaire gratuit, sur incription préalable obligatoire

