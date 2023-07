Balade racontée – De nos paysages à nos assiettes La Cognardiere La Chapelle-Montligeon, 28 juin 2023, La Chapelle-Montligeon.

La Chapelle-Montligeon,Orne

Balade en plein air (1h30-2h) ponctuée d’histoires sur la nature, l’alimentation et l’agriculture. Possibilité de poursuivre les échanges autour de choses à grignoter !

Prix libre. Sur réservation..

2023-06-28 18:00:00 fin : 2023-06-28 . .

La Cognardiere

La Chapelle-Montligeon 61400 Orne Normandie



Open-air stroll (1h30-2h) punctuated by stories about nature, food and agriculture. Possibility of continuing the discussion with a snack!

Free admission. Reservations required.

Un paseo al aire libre (1h30-2h) salpicado de historias sobre la naturaleza, la alimentación y la agricultura. Posibilidad de continuar el debate con un aperitivo

Entrada gratuita. Es necesario reservar.

Spaziergang im Freien (1,5-2 Stunden) mit Geschichten über die Natur, Ernährung und Landwirtschaft. Möglichkeit, den Austausch bei Snacks fortzusetzen!

Der Preis ist frei. Auf Voranmeldung.

Mise à jour le 2023-06-26 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme