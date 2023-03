La CoFabrik La CoFabrik, 1 avril 2023, Wattrelos.

La CoFabrik est une fabrique du 21e siècle, dédiée à d’Artisanat d’Art et située dans le quartier de Moulins, à Lille.

C’est un lieu géré par plusieurs artisans et artistes résidents ; et proposant divers espaces dédiés aux partiques artisanales et artistiques, accessibles au public.

A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art 2023, nous ouvrons nos ateliers afin de vous faire découvrir nos différents univers.

Nous sommes céramistes, artisan du verre, graveuse illustratrice, designer de mobilier, facteur de clavecins, bijoutière, émailleuse sur cuivre, fleuriste en fleurs séchées et tant d’autres, heureuses et heureux de vous accueillir durant ce week-end de rencontre et d’échange autour de l’artisanat !

La CoFabrik 1 rue Maxime Gorki 59000 Lille Wattrelos 59150 Centre-Ville Nord Hauts-de-France

