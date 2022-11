Stage de polyphonies bulgares La Coda – 1 rue de la Tourelle, Sonchamp (78)

Stage de polyphonies bulgares Dimanche 4 décembre, 10h00 La Coda – 1 rue de la Tourelle, Sonchamp (78)

70€/personne (stage et repas)

avec Stefka Miteva La Coda – 1 rue de la Tourelle, Sonchamp (78) La Coda – 1 rue de la Tourelle, 78120 Sonchamp, France [{« link »: « https://a-vous-de-jouer.net/stage-polyphonies-bulgares/ »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/39527 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Récemment mise en lumière par sa collaboration avec le chanteur Stromae dans le titre l’Enfer, Stefka est très demandée pour des cours de chants en style « voix bulgares ». Originaire de Sofia, chanteuse « multicolore », professeur de chant et chef de chœurs expérimentée, elle propose un stage haut en couleur de chants profanes polyphoniques bulgares. Un travail ludique et subtil sur les harmonies, les rythmes spécifiques et inhabituels, le son laryngé des « voix bulgares » par le plaisir sonore, le plaisir d’être ensemble, de créer sens et transmettre de l’émotion ensemble. Horaires : 10h à 13h suivi d’un repas partagé >> infos et inscriptions : https://a-vous-de-jouer.net/stage-polyphonies-bulgares/ source : événement Stage de polyphonies bulgares publié sur AgendaTrad

