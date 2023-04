Déjeuner solidaire La cocotte solidaire, 23 mai 2023, Nantes.

La Cocotte Solidaire est une association née en 2018 suite à l’appel à projet des 15 Lieux à réinventer.

Située sur l’île de Versailles, elle prend forme par un lieu de vie où l’on se sent comme à la maison et qui favorise la rencontre et l’échange autour d’un bon repas.

Ici, on encourage le vivre ensemble, crée du lien social, fédère autour d’activités diverses, dans une démarche responsable et accessible à tous.

L’adhésion est indispensable pour pouvoir profiter et participer à toutes les activités proposées par l’association.

Nos tarifs sont basés sur le principe du prix libre.

La cocotte solidaire Ile de Versailles, 44000 Nantes Nantes Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire

2023-05-23T12:30:00+02:00 – 2023-05-23T14:00:00+02:00

Déjeuner Solidarité