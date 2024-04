La CoConnerie Valentin Walker performance graphique et DJ Set La Coconnerie Aurel, samedi 27 avril 2024.

La CoConnerie Valentin Walker performance graphique et DJ Set La Coconnerie Aurel Drôme

Valentin Walker graffeur et DJ performera simultanément aux platines et aux bombes de peinture pour une performance unique au monde. Il mélange l’électronique de la house, du hiphop et de la bass music, aux sons organiques de l’afro-beat et du funk.

10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 19:00:00

fin : 2024-04-27

La Coconnerie 2953 Route d’Aurel

Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@lacoconnerie.fr

L’événement La CoConnerie Valentin Walker performance graphique et DJ Set Aurel a été mis à jour le 2024-03-28 par Office de tourisme Cœur de Drôme Pays de Crest et de Saillans