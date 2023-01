La CoConnerie – Thorne Aurel Aurel Catégories d’Évènement: Aurel

Drôme

La CoConnerie – Thorne Aurel, 10 février 2023, Aurel . La CoConnerie – Thorne 2953 route d’Aurel Salle de la CoConnerie Aurel Drôme Salle de la CoConnerie 2953 route d’Aurel

2023-02-10 20:00:00 20:00:00 – 2023-02-10 22:00:00 22:00:00

Salle de la CoConnerie 2953 route d’Aurel

Aurel

Drôme EUR THORNE c’est la guitare acoustique et la voix rocailleuse de Jean Christophe Dhorne. Il nous fait voyager au cœur de son univers intimiste et cabossé, où l’amour et les réflexions existentielles s’entremêlent avec quelques touches d’humour ! contact@lacoconnerie.fr +33 6 84 48 81 44 Salle de la CoConnerie 2953 route d’Aurel Aurel

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Aurel, Drôme Autres Lieu Aurel Adresse Aurel Drôme Salle de la CoConnerie 2953 route d'Aurel Ville Aurel lieuville Salle de la CoConnerie 2953 route d'Aurel Aurel Departement Drôme

Aurel Aurel Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aurel/

La CoConnerie – Thorne Aurel 2023-02-10 was last modified: by La CoConnerie – Thorne Aurel Aurel 10 février 2023 2953 route d'Aurel Salle de la CoConnerie Aurel Drôme Aurel Drôme

Aurel Drôme