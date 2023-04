Le Geste du Temps La Coconnerie Aurel Catégories d’Évènement: Aurel

Drome . EUR Fantaisie scientifique au sujet du hasard



Fantaisie scientifique au sujet du hasard

To beurre or not to beurre ? Telle est la question ! A travers l'expérience de la chute de la tartine beurrée, Gaston Félix, chercheur en science brute, interroge la place du hasard dans nos contrariétés et…

