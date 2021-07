La Cocina Negra / Grand Opening BAOU, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Marseille.

BAOU : La Cocina Negra / Grand Opening – MERCREDI 07 JUILLET 2021 Horaires : 19H00 – 02H00 Gratuit avant 21H ( Billet obligatoire ) Billetterie sur place et en ligne. – Accès aux espaces « CALANQUE » et « CRIQUE » uniquement sur réservation au 0635587488 – Le Baou et la Cocina Negra s’associent une nouvelle fois pour vous proposer des afterworks inédits tous les mercredis de l’été Alliant cocktails de qualité et cuisine élaborée, avec une ambiance summer unique et exotique, on vous attend tous les mercredis de 19h à 02h pour découvrir votre nouveau rendez-vous de l’été. Salle de concert, rooftop naturel, spot panoramique, situé entre la mer, les collines et les containers le Baou est un lieu atypique par nature que chacun peut s’approprier. Un univers à part, aussi bien convivial que polyvalent, le Baou c’est des fins de journée au soleil, des apéros face à la mer – LINE UP – Kamel Mikka Martins Kevin Allain Cosme&luma – INFORMATIONS – L’accès au BAOU se fera uniquement sur présentation du Pass sanitaire (test négatif RT-PCR ou antigénique, certificat de vaccination ou sérologique de la Covid-19), QR code papier ou numérique. Toute personne ne présentant pas ce pass se verra refuser l’entrée sans remboursement de sa prevente. Pour plus d’informations contactez le 0760653514

BAOU 1 Avenue de l’Argilité, 13016 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



