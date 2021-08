Marseille BAOU Bouches-du-Rhône, Marseille La Cocina Negra : GRΔṈD CLOSIṈG au Baou BAOU Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Quelle saison incroyable pour LA COCINA NEGRA… Déjà le closing, un simple au revoir pour cette bande incontournable de la ville d’Aix. Mercredi 25 Aout, ils nous ont clairement annoncé que l’on était “pas prêts”… ——————————————— 19:00 – 02:00 Gratuit avant 21H ( Billet obligatoire ) Billetterie : [https://urlz.fr/ghRW](https://urlz.fr/ghRW) ——————————————— ● LINE UP █ Neus █ Ottman █ Mikka Martins █ Eddy █ Goraab 3000 m2 de club open air Des navettes gratuites au départ de : place de la Joliette Espace COVID “tests-(très)rapides” Le ciel, la terre, la mer “Le Marché”, 300m2 de chill & food 3 BARS, cocktails savoureux Une calanque, une crique, sur résa : 0635587488 ! Un parking gratuit et sécurisé – INFORMATIONS – L’accès au BAOU se fera uniquement sur présentation du Pass sanitaire (test négatif RT-PCR ou antigénique, certificat de vaccination ou sérologique de la Covid-19), QR code papier ou numérique. Toute personne ne présentant pas ce pass se verra refuser l’entrée sans remboursement de sa prevente.

Gratuit avant 20h / A partir de 10€ sur place et en ligne

♫♫♫ BAOU 1 Avenue de l’Argilité, 13016 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

