La Cocina Negra / Alex guesta (Live drummer) + Alexis petronio BAOU, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Marseille.

La Cocina Negra / Alex guesta (Live drummer) + Alexis petronio

BAOU, le mercredi 14 juillet à 19:00

Mercredi 14 JUILLET 2021 Horaires : 19H00 – 02H00 Billetterie sur place et en ligne. Entrée Gratuite avant 21h : (Ticket obligatoire) Billetterie : [https://tinyurl.com/wrzbfr4w](https://tinyurl.com/wrzbfr4w) – Accès aux espaces « CALANQUE » et « CRIQUE » uniquement sur réservation au 0635587488 – Le Baou « independanse », Saison 2021 commence. Un vent de liberté venant tout droit de la mer souffle sur les collines marseillaises ! Le Baou revient plus fort et plus grand (au sens propre), de nouveaux espaces, de nouveaux formats ont vu le jour. et tous les Mercredis c’est la Cocina negra qui investisse les lieux. – LINE UP – > Alex guesta (Live drummer) > Alexis petronio – INFORMATIONS – L’accès au BAOU se fera uniquement sur présentation du Pass sanitaire (test négatif RT-PCR ou antigénique, certificat de vaccination ou sérologique de la Covid-19), QR code papier ou numérique. Toute personne ne présentant pas ce pass se verra refuser l’entrée sans remboursement de sa prevente.

11€

♫♫♫

BAOU 1 Avenue de l’Argilité, 13016 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-14T19:00:00 2021-07-14T02:00:00