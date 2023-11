PORTES OUVERTES DE NOËL AU DOMAINE DE LA COCHE La Coche Sainte-Pazanne, 16 décembre 2023, Sainte-Pazanne.

Sainte-Pazanne,Loire-Atlantique

Vous recherchez de quoi préparer vos repas de fêtes ? une idée originale et gourmande pour Noël ? Ces portes ouvertes de Noël sont faites pour vous !.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 13:00:00. .

La Coche

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Are you looking for something to prepare your holiday meals? An original and gourmet idea for Christmas? This Christmas open house is for you!

¿Está buscando algo para preparar sus comidas festivas? ¿Busca una idea original y sabrosa para la Navidad? Esta jornada de puertas abiertas de Navidad es para ti

Sind Sie auf der Suche nach etwas, das Sie für Ihre Festtagsmahlzeiten vorbereiten können? Suchen Sie nach einer originellen und leckeren Idee für Weihnachten? Dann sind diese weihnachtlichen Tage der offenen Tür genau das Richtige für Sie!

