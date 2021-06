Toulouse Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse La cobla Rossellonesa – Déodat de Séverac Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

La cobla Rossellonesa à 19h La cobla est une formation musicale traditionnelle en Catalogne, célèbre pour animer les sardanes. La cobla actuelle est composée de onze musiciens. Cependant le département des Pyrénées-Orientales possédait, jusqu'aux années quarante, une cobla typique, qui ne comprenait que six instruments : une vera (contrebasse à trois cordes), un tuba, une trompette, deux tenors et une prima (hautbois traditionnels catalans). Populairement appelée cobla roussillonnaise, elle animait toutes les fêtes, avec un son typique aujourd'hui perdu. L'ensemble La cobla rossellonesa a recréé cette formation tout en jouant le répertoire original de cette époque. Le compositeur Déodat de Séverac, qui séjourna longuement en Pays catalan, tomba amoureux de cet ensemble, au point d'inclure certains de ses instruments dans plusieurs de ses oeuvres (Héliogabale, Hélène de Sparte). Ce concert propose des œuvres pour cobla roussillonnaise de Déodat de Séverac dont les partitions ont été récemment retrouvées. Avec la participation de : Jérome Thomas : trompette, Vincent Vidalou : prima (hautbois catalan), Aurore Vizentini : premier tenor (hautbois catalan), Pierre Jordà : second tenor, Harumi Baba : Tuba, Claude Roger : Vera (contrebasse à trois cordes). Bibliothèque d'étude et du patrimoine 1 rue de Périgord Toulouse

2021-06-25T19:00:00 2021-06-25T21:00:00

