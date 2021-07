La co l’eau à la ferme pédagogique Ferme le moulin d’Espagne, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Ginasservis.

La co l’eau à la ferme pédagogique

du mercredi 7 juillet au lundi 12 juillet à Ferme le moulin d’Espagne

Trois millions d’enfants ne partent pas en vacances chaque année en France. Parmi ceux-ci, deux millions des 5-19 ans ne partent même pas un weekend hors de chez eux ! Le droit aux vacances est un droit fondamental reconnu et présent dans la Convention Internationale des droits de l’enfant. Ne pas partir en vacances représente une inégalité et une injustice sociale majeure mais également une atteinte à l’équilibre de l’enfant, un frein à sa récupération, physique, psychologique, biologique après le temps scolaire. Toutes les études le montrent : Le premier obstacle au départ en vacances est d’ordre économique et la situation s’est encore dégradée ces dernières années, et ces derniers mois avec l’arrivée du covid 19, les classes moyennes étant désormais touchées. Les séjours collectifs que l’association APIS met en place depuis plusieurs années dont neuf ces trois dernières années ont une influence très positive sur l’équilibre psychologique des jeunes. Ils ont un effet stimulant pour les enfants en difficultés scolaires, ils améliorent l’estime et la confiance en soi… Dans un contexte de crise économique et de hausse du chômage et de la crise sanitaire COVID 19 les collectivités locales et les structures d’Education Populaire ont également un rôle majeur à jouer pour que ce droit aux vacances soit une réalité. Certains jeunes issuent de l’ensemble du territoire de la Ville de Marseille n’ont pas ou peu la possibilité de partir en vacances en raison des faibles ressources des familles. C’est pourquoi depuis plusieurs années l’association APIS a établi plusieurs partenariats avec différentes structure d’accueil, ce travail partenarial a permis à plus de 100 jeunes âgés de 6 à 15 ans de partir en séjour. L’idée cette année est de faire des séjours en élargissent la tranche d’âge au enfant à partir de 4 ans. Le séjour à la ferme s’organisera sur deux temps distincts. Dans un 1er temps : « Renforcement de la culture, du sport et du développement durable » En petit groupe, les enfants vont découvrir le monde agricole en travaillant avec des paysans. Dans un 2ème temps : activités liées à la thématique Le temps du séjour, les enfants vont dormir dans des logements nomades. La ferme sera transformée en un lieu magique habité par des personnages hauts en couleurs tels que le grand fermier, madame Cat et leurs amies, qui guideront les enfants dans la découverte de la ferme et de ses mystères. Ainsi, ces derniers auront l’occasion, en intérieur comme en plein air, de : – Prendre part à des jeux d’opposition ou de coopération, – Suivre des pistes dans la ferme et les villages alentours, – Résoudre des énigmes et répondre à des quiz, – Défier les lions dans des duels de réflexion et d’observation… L’enjeu de ces défis : Amasser suffisamment d’indices pour sauver les animaux ! Entre deux épreuves, les enfants pourront se détendre avec des activités souples et ludiques : ateliers manuels, jeux en bois, fabrication de pain et de confiture, tir à l’arc et autres petits jeux qui permettront à chacun de prendre du recul sur les évènements de la journée et de trouver sa place, quel que soit sa couleur d’équipe ou son âge. Pour permettre cette ambivalence entre épreuves et détente, les activités directement en lien avec le monde magique de la ferme seront étalées à différents moments de la journée, que ce soit le matin, l’après-midi ou le soir pendant les mini-veillées. Les enfants pourront également profiter pleinement du cadre exceptionnel de la montagne lors de sorties propices à la découverte de cet environnement riche : randonnées autour de l’exploitation agricole, découverte et soins aux animaux de la ferme, construction d’une cabane, jeux d’orientation.

50€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Ferme le moulin d’Espagne 83 chemin du Moulin 83560 GINASSERVIS Ginasservis Var



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T08:00:00 2021-07-07T23:59:00;2021-07-08T00:00:00 2021-07-08T23:59:00;2021-07-09T00:00:00 2021-07-09T23:59:00;2021-07-10T00:00:00 2021-07-10T23:59:00;2021-07-11T00:00:00 2021-07-11T23:59:00;2021-07-12T00:00:00 2021-07-12T19:00:00