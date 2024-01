Marche gourmande nocturne La Cluse-et-Mijoux, samedi 3 février 2024.

Marche gourmande nocturne La Cluse-et-Mijoux Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 17:30:00

fin : 2024-02-03 19:30:00

Départ pour la marche entre 17h30 et 19h30.

Organisé par l’AS Château de Joux.

Marche dans le Larmont avec divers ravitaillements sur les hauteurs de Pontarlier. Les paysages du Haut-Doubs, dans la nuit, sont un cadre magnifique pour se promener et passer un bon moment en famille ou entre amis. Accessible pour les petits et les grands, DEUX parcours sont proposées en fonction de vos envies (5-10 km).

Rendez-vous pour tous à la salle des fêtes de La Cluse et Mijoux pour la distribution des tickets ravitaillements et repas.

Réservation en ligne ou par téléphone.

EUR.

Salle des fêtes

La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté luc.louvrier@orange.fr



L’événement Marche gourmande nocturne La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2024-01-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS