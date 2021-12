La clôture • Hip Open Dance Maison Folie Wazemmes, 5 février 2022, Lille.

Du ghetto aux scènes conventionnées, la danse Hip Hop a fait du chemin. Pourtant, son ADN reste et nourrit la création contemporaine : des questions qui nous agitent, des spectacles qui nous émeuvent. On vous propose de vous interroger avec nous, de découvrir et de vous amuser. Fête de clôture oblige, on vous garde en dernière partie de cette soirée grand format avec un DJ set. ### 18h / Table ronde **Danse Hip Hop & problématiques sociales** Détails et noms des intervenant·e·s à venir. _Gratuit – réservations :_ [_[mfwazemmes@mairie-lille.fr](mailto:mfwazemmes@mairie-lille.fr)_](mailto:mfwazemmes@mairie-lille.fr) ### 20h / Spectacles _Pour les deux spectacles : 10 € tarif plein / 6 € tarif réduit / 1 Crédit Loisirs_ **Comme un symbole** **par Alexandre Fandard** « Dans ce nouveau solo, je souhaiterais dépeindre l’image du banlieusard, qui est aussi la mienne. Mais également celle de la banlieue, de ce lieu d’ou je viens, où tout commence pour moi et tant d’autres. L’idée serait de traverser tout ce qui le compose « réellement », ce qu’il renvoie à une partie de la société ; d’une part la crainte qu’il suscite, d’autre part une curiosité aux allures exotiques, une inspiration pour les grandes marques, un bouc émissaire politique, social, un héros du sport, un terroriste… Le banlieusard est comme un symbole, un symbole fait à la fois d’or et de stigmates, malmené dans tous les sens, comme sacrifié. » **’Asmanti** **par la Compagnie Hylel** Comment les corps s’inscrivent-ils dans l’espace du quartier ? Comment la danse peut raconter ce quartier, qui soutient, qui tient, qui retient, qui empêche parfois ? Comment porter un regard juste sur cette jeunesse qui revendique l’appartenance au quartier comme pilier identitaire ? Comment comprendre ses errements entre création et (auto)destruction ? ‘Asmanti [Midi-Minuit], c’est les corps qui racontent le temps passé ensemble sur l’asphalte. Le temps qui passe, le temps qui se suspend, le temps qui s’accélère, les copains, le terrain, les rires, l’ennui, l’action, la tension, l’envie de partir, de l’envie de rester, le groupe qui soutient, le groupe qui retient. Le quartier, 7 /7, Midi-Minuit. ### 21h > 1h / Dj set **Avec Mab’ish et Dj Rafiki** _Gratuit_ Danseuse et Dj, Mab’ish codirige le label BEAT x CHANGERS et participe au développement de la scène montante parisienne house, electro, Hip Hop. _Dans le cadre de_ [_Hip Open Dance_](https://flow.lille.fr/hip-open-dance-2022)_, festival des danses Hip Hop, du 14 janvier au 6 février 2022_

