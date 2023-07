Cet évènement est passé Les Sœurs de l’école, visite théâtrale et farfelue La Cloche Lignac Catégories d’Évènement: Indre

Lignac Les Sœurs de l’école, visite théâtrale et farfelue La Cloche Lignac, 21 juillet 2023, Lignac. Les Sœurs de l’école, visite théâtrale et farfelue 21 et 22 juillet La Cloche Réservation conseillée, places limitées Voilà une belle occasion de visiter l’ancienne école des sœurs de Lignac !

L’école des filles fondée en 1854 a accueillie ensuite l’école ménagère et un lycée professionnel rural, une histoire de la place des filles et des religieuses dans l’éducation.

Une mise en scène pleine d’humour des souvenirs des ancien.ne.s élèves, à travers les époques ! Le pot du souvenir et autres réjouissances…

4 visites en petit comité La Cloche 22, rue Aliénor d’Aquitaine, 36370 Lignac Lignac 36370 Indre Centre-Val de Loire 06 07 91 58 28 http://coudacouda.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100070614903572 [{« type »: « phone », « value »: « 0607915828 »}] L’ancienne école catholique accueille aujourd’hui un local associatif, studio de répétition, salle d’activités, café-concert. Un espace socioculturel rural de proximité. Parking place de la mairie ou de l’église à 50m Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T18:00:00+02:00 – 2023-07-21T19:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Indre, Lignac

