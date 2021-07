La clinique des sceaux [JEP 2021] Archives départementales de la Haute-Garonne, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Toulouse.

La clinique des sceaux [JEP 2021]

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Archives départementales de la Haute-Garonne

Et oui, on n’y conserve pas seulement des documents papiers, on trouve également quelques rares objets comme des sceaux. Signature de nos ancêtres, ces petits objets de cire ou de métal sont particulièrement fragiles et ont besoin d’un soin particulier pour traverser les âges en toute sécurité. À travers cet atelier créatif, les enfants pourront découvrir la restauration et réparer leur sceau en le reconstituant puis en le décorant à leur guise. À la fin de l’activité, ils pourront repartir avec leur chef-d’œuvre ! INFOS PRATIQUES ————— * **Quand ?** Samedi 18 et Dimanche 19 septembre 2021 – 14h / 15h / 16h / 17h. Durée : 1h. * **Pour qui ?** Enfants à partir de 5 ans. * **Où ?** Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 boulevard Griffoul-Dorval – 31400 TOULOUSE * **Comment venir ?** Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou 10 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied). **GRATUIT** **SUR RÉSERVATION** (Protocole sanitaire susceptible d’évoluer en fonction du contexte sanitaire et des mesures gouvernementales en vigueur) **ATTENTION ! NOMBRE DE PLACES TRÈS LIMITÉ.** Informations sur le site des Archives départementales de la Haute-Garonne : [www.archives.haute-garonne.fr](http://www.archives.haute-garonne.fr) / contact : [[archives.action.culturelle@cd31.fr](mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr)](mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr)

Gratuit, sur réservation

Le petit atelier créatif pour restaurer et décorer son sceau ! Venez passer un moment en’sceau’leillé aux Archives à l’occasion des Journées du Patrimoine 2021 !

Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Toulouse Haute-Garonne



