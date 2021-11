Châtelaudren-Plouagat Châtelaudren-Plouagat Châtelaudren-Plouagat, Côtes-d'Armor La clinique des jouets Châtelaudren-Plouagat Châtelaudren-Plouagat Catégories d’évènement: Châtelaudren-Plouagat

Côtes-d'Armor

La clinique des jouets Châtelaudren-Plouagat, 4 décembre 2021, Châtelaudren-Plouagat. La clinique des jouets Médiacentre Le Petit Echo de la Mode Châtelaudren-Plouagat

2021-12-04 – 2021-12-04 Médiacentre Le Petit Echo de la Mode

Châtelaudren-Plouagat Côtes d’Armor Châtelaudren-Plouagat Ho ho ho ! La clinique des jouets fait son retour au Médiacentre.

Venez déposer vos jouets cassés ou abîmés pour les faire réparer, ou le faire vous-même, avec l’aide de nos supers chirurgiens !

Petite particularité cette année, nous recherchons des voitures télécommandées et des jouets musicaux, même cassés afin de les donner à une association pour une deuxième vie. mediacentre@leffarmor.fr +33 2 96 79 74 64 http://petit-echo-mode.fr/ Ho ho ho ! La clinique des jouets fait son retour au Médiacentre.

Venez déposer vos jouets cassés ou abîmés pour les faire réparer, ou le faire vous-même, avec l’aide de nos supers chirurgiens !

Petite particularité cette année, nous recherchons des voitures télécommandées et des jouets musicaux, même cassés afin de les donner à une association pour une deuxième vie. Médiacentre Le Petit Echo de la Mode Châtelaudren-Plouagat

dernière mise à jour : 2021-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Châtelaudren-Plouagat, Côtes-d'Armor Autres Lieu Châtelaudren-Plouagat Adresse Médiacentre Le Petit Echo de la Mode Ville Châtelaudren-Plouagat lieuville Médiacentre Le Petit Echo de la Mode Châtelaudren-Plouagat