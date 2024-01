Workshop Lutherie – Fabrice Guitar’ Tech ! La CLEF / Saint Germain en Laye / 78 Saint-Germain-en-Laye, samedi 3 février 2024.

Workshop Lutherie – Fabrice Guitar’ Tech ! Fabrice Huan, luthier professionnel, et La CLEF vous convient à un après-midi autour de l’entretien de votre guitare ou de votre basse. Samedi 3 février, 14h00 La CLEF / Saint Germain en Laye / 78 Entrée libre

Début : 2024-02-03T14:00:00+01:00 – 2024-02-03T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-03T14:00:00+01:00 – 2024-02-03T17:00:00+01:00

Fabrice Guitar’ Tech ! Fabrice Huan et La CLEF vous convient à un après-midi autour de l’entretien de votre guitare ou de votre basse. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la bonne santé de votre instrument sans jamais avoir osé le demander. Venez donc rencontrer et échanger avec cet artisan professionnel qui maîtrise tous les compartiments des matériels de musique ainsi que leurs accessoires.

De 14h à 15h30 : rencontre gratuite offerte par La CLEF

Fabrice Huan vous propose de partager ses conseils et astuces pour prendre soin de vos instruments préférés (changement de cordes, réglage de manches, utilité des différents tirants de cordes existants, des manches collés et des manches vissés…).

De 15h30 à 17h : séance d’expertise* et petites réparations

Laissez votre instrument entre les mains d’un luthier compétent et à l’écoute pour réparer ou redonner une seconde vie à votre instrument de musique (changement de cordes, petits réglages…).

*Merci de prévoir de l’argent liquide pour régler Fabrice en direct.

Renseignements et inscriptions

stephane.guiot@laclef.asso.fr

Attention places limitées !

Guitariste de groupes comme « Exit », « Tipsy Divers », spécialisé dans l’entretien, la réparation et le réglage des guitares et des basses, Fabrice Huan officie depuis plus de 30 ans chez Music Guest, Music Live, Piano Ham ou encore dans des studios tels Music Live.

facebook.com/fabrice.huan.7

La CLEF / Saint Germain en Laye / 78 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France

