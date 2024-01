Workshop autour de l’harmonica avec Rachelle Plas – Niveau intermédiaire ou confirmé La CLEF / Saint Germain en Laye / 78 Saint-Germain-en-Laye, samedi 3 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T10:00:00+01:00 – 2024-02-03T12:00:00+01:00

Fin : 2024-02-03T10:00:00+01:00 – 2024-02-03T12:00:00+01:00

Instrument réputé pour son accessibilité, l’harmonica est associé dans l’inconscient collectif au blues américain et au western, alors qu’il vient d’Europe et plus précisément d’Allemagne. Rachelle Plas et La CLEF vous donnent rendez-vous le 3 février, de 10h à 12h, pour un atelier découverte de cet instrument.

Accueil des participants à partir de 9h30

Niveau intermédiaire ou confirmé

Tarif : 70€ par personne

Exploration de détails techniques permettant de gagner en précision et en esthétique de jeu. Astuces pour améliorer ses altérations, sa vitesse et la gestion de son souffle. Travail du rythme.

Instrument nécessaire : harmonica diatonique 10 trous tonalité do (marqué C) + autres tonalités si possible.

Renseignements et inscriptions

stephane.guiot@laclef.asso.fr

Attention places limitées !

Rachelle PLAS, artiste Hohner (1er fabricant mondial d’harmonica) est présente sur scène à l’international et sur les packages de son modèle de prédilection le « Golden Melody ». Elle est ambassadrice Harmonica UK et a reçu le « DRSL (HONS) diploma, for services to music » de RSL Awards. Rachelle Plas est une référence internationale de l’harmonica. Elle fait également découvrir cet instrument au jeune public en milieu scolaire. Elle est chanteuse, autrice, compositrice et interprète.

rachelle-plas.wixsite.com

https://youtu.be/qXWUunygAqU

La CLEF La CLEF 78