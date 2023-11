A Vous Les Studios ! Apéro – Rencontre – Visite La CLEF / Saint Germain en Laye / 78 Saint-Germain-en-Laye Catégories d’Évènement: Saint-Germain-en-Laye

A Vous Les Studios ! Apéro – Rencontre – Visite
Jeudi 30 novembre, 18h45
La CLEF / Saint Germain en Laye / 78
Saint-Germain-en-Laye

Entrée libre et gratuite

Vous êtes adhérent.e des studios (ou pas) ? L'équipe de La CLEF vous invite à un moment privilégié pour parler projets, équipement, risques auditifs, programmation, réseau, accompagnement, etc.

AU PROGRAMME

18H45 ACCUEIL DES MUSICIEN·NES

19H00 A 20H00 TEMPS D'ECHANGE

• Rencontre avec l’équipe de La CLEF et présentation du projet

• Focus autour de la programmation (axes, dates à venir…)

• Work In Progress

> Reconfiguration de la cabine du studio 3 (enregistrement)

> Lancement des pastilles studios (portraits / vidéos des groupes)

• Retours sur les attentes des musicien·nes (accompagnement, équipement…)

• Intervention du RIF – Réseau des musiques actuelles en Ile-de-France

> Présentation de la plateforme Infos Musicien·nes

> Sensibilisation aux risques auditifs 20H00 A 21H30 VISITE DES STUDIOS SUIVI D’UN APERO CONVIVIAL

Venez tester et (re)découvrir nos différents espaces de répétition ; l’équipe de La CLEF sera présente pour répondre à toutes vos questions (infos pratiques, besoins matériels, modalités de réservation…) et pour en apprendre davantage sur vos besoins.

• Comment l’association pourrait vous

aider à développer votre projet artistique ?

• Quelles nouvelles améliorations verriez-vous

prochainement (coin musiciens, équipement…) ? EN PARALLELE STAND LUTHERIE ANIME PAR FABRICE HUAN

Comment entretenir sa guitare et sa basse

Plus d'infos > stephane.guiot@laclef.asso.fr

La CLEF / Saint Germain en Laye / 78
46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye

