Brocante musicale de La CLEF La CLEF / Saint Germain en Laye / 78 Saint-Germain-en-Laye, 16 septembre 2023, Saint-Germain-en-Laye.

Sur inscription pour les exposants (stands non professionnels)

Vous souhaitez remplacer votre instrument, trouver la guitare idéale, dénicher le vinyle de vos rêves ? La brocante musicale de La CLEF est de retour ! L’association offre à tous les passionnés de musique la possibilité de se rencontrer, d’échanger, de vendre ou d’acheter !

stephane.guiot@laclef.asso.fr

Cet événement s’inscrit dans le cadre du « Warm’ Up »

Le « Warm’ Up », c’est quoi ? C’est la journée de lancement de saison de l’association avec, au programme, des concerts en terrasse, des expositions, un spectacle familial d’escrime artistique (« Les Lames de l’Histoire » avec le Collectif Dans La Peau), une visite commentée et bien d’autres animations gratuites proposées sur la scène extérieure (théâtre, danses…).

Venez découvrir La CLEF sous toutes ses formes !

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

