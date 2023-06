Fête de la musique dans le parc de La CLEF La CLEF / Saint Germain en Laye / 78 Saint-Germain-en-Laye, 21 juin 2023, Saint-Germain-en-Laye.

Fête de la musique dans le parc de La CLEF Mercredi 21 juin, 17h00 La CLEF / Saint Germain en Laye / 78 Gratuit

Comme chaque année, le lancement de l’été sera festif et électrique. Il est prévu, pour l’occasion, une scène extérieure, un espace bar et un stand restauration. Du rock au hip-hop, en passant par l’electro ou des reprises, venez découvrir les musiciens locaux et nos cours / ateliers musique. Le coup d’envoi sera donné à 17h30 avec un salon de musique suivi du programme ci-dessous :

19h00 → Les cours / ateliers musique de La CLEF

20h15 → Sophia Halmen (chanson pop)

21h00 → Imswan (reggae)

21h50 → Cloudy Heads (rock prog)

22h40 → BGL (rap)

23h20 → Coucho (house)

00h00 → Fin de la musique

Lien d’écoute Sophia Halmen

Lien d’écoute Imswan

Lien d’écoute Cloudy Heads

Lien d’écoute BGL

Lien d’écoute Coucho

La CLEF / Saint Germain en Laye / 78 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « communication@laclef.asso.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/sophia.halmen »}, {« link »: « https://www.facebook.com/cloudyheadsband »}, {« link »: « https://www.facebook.com/BGL16s »}, {« data »: {« author »: « Sophia Halmen – Topic », « cache_age »: 86400, « description »: « Provided to YouTube by recordJetnnTribute. u00b7 Sophia HalmennnLove Each Other Or Perish.nnu2117 Sophia HalmennnReleased on: 2023-04-14nnProducer: Sophia HalmennComposer: Sophia HalmennLyricist: Sophia HalmennnAuto-generated by YouTube. », « type »: « video », « title »: « Tribute. », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/YFFLaT4jWj8/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=YFFLaT4jWj8 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCbsmyWgzk0-dNyJQfLfYfCw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=YFFLaT4jWj8&ab_channel=SophiaHalmen-Topic »}, {« data »: {« author »: « Imswan – Topic », « cache_age »: 86400, « description »: « Provided to YouTube by DistroKidnnJump in Paris u00b7 ImswannnKatchastarnnu2117 fish productionnnReleased on: 2022-06-17nnAuto-generated by YouTube. », « type »: « video », « title »: « Jump in Paris », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/LrKF-y8EWkw/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=LrKF-y8EWkw », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC9RAV-jeGgh1hg1_Bk3SDkQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=LrKF-y8EWkw&list=OLAK5uy_lHD1jOfEw_EnW64xi6r1DJF84IBagcbZs&index=3&ab_channel=Imswan-Topic »}, {« data »: {« author »: « Cloudy Heads », « cache_age »: 86400, « description »: « Cloudy Heads – Guess Iu2019m Losing (Official Video)nnAll links here : https://linktr.ee/cloudyheadsn————————-nCredits :nnMusic :nRecord Studio : Woodlark StudionRecord and mix : Quentin DurualnMaster : Mickau00ebl RangeardnnVideo :nDirected by Quentin DurualnWritten by Quentin Durual and Ian RobertsonnActors : Manon Merret and Ian RobertsonnExecutive producer : Claire Fru00e9taultnDirector of photography / Camera operator : Franu00e7ois Xavier TercinetnEditor : Lu00e9o LargynPhotographer : Philippe Fru00e9taultnDrivers : Philippe Fru00e9tault and Bernard Doru00e9 – CadillacnTechnical means : TSF / WP Inside / Image Photo Paris / David GuillaumenSpecial thanks : La Clef (Saint-Germain-en-Laye) / TSF / Yohan Chambon / Yves Devaux / Bruno Ouliu00e9 / Christelle Monarnnu00a9 2023 Cloudy Headsnu2117 2022 Cloudy Heads », « type »: « video », « title »: « Cloudy Heads – Guess Iu2019m Losing (Official Video) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/GKHG1G8dOxw/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=GKHG1G8dOxw », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCrbb0IvEWsaJIkwP_KFqLfg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=GKHG1G8dOxw&ab_channel=CloudyHeads »}, {« data »: {« author »: « bgl », « cache_age »: 86400, « description »: « On a ru00e9interpru00e9tu00e9 cinu00e9ma en version acoustiquenMorceau disponible sur toutes les plateformes : https://fanlink.to/cinema-livesessionnnPiano : Thomas LeivanMixu00e9 par Cu00e9dric Lizu00e9nVidu00e9o : Maxime Masson , Augustin DupuisnnMerci u00e0 lu2019Espace Vasarely pour lu2019accueilnnPAROLES :nnLa barre au cru00e2ne, et je sais ce qu’elle va m’apprendre, nJe la regarde, pousser mon u00e2me u00e0 prendre l’avantage, nParfois je me demande si j’attends la trentaine ? Maman je fais de l’art, je n’ai rien inventu00e9, nnCa faisait du00e9ju00e0 longtemps qu’on attendait cachu00e9s lu00e0, nJ’ai su00fbrement passu00e9 l’u00e2ge, nToutes ces nuits passu00e9es sans la voir, nu00c0 quoi bon se casser la voix ? nnPourquoi attendre demain ? nFaisons le maintenant, nAvant que demain te manque, (x2) nnJ’me sens comme au cinu00e9ma, nCa fait du bien du00e9cidu00e9ment, nJ’entend le film qui du00e9marre, nLe monde entier en noir et blanc, nnJe sais pas si j’ai la flemme, nOu peur de ce que j’ai dit la veille, nJ’ai mon passu00e9 qui rappelle, mon futur en attente, d’un quotidien qui l’apaise, nnJ’me reconnecte avec moi,nJ’me reconnais vraiment pas,ces temps ci, nPour les du00e9mons qui trau00eenent en moi c’est tant pis, nJ’aimais tant c’qui n’allait pasnnJ’me sens comme au cinu00e9ma, nCa fait du bien du00e9cidu00e9ment, nJ’entend le film qui du00e9marre, nLe monde entier en noir et blanc, nJ’me sens comme au cinu00e9ma, nC’est beaucoup mieux crois moi, nL’histoire change u00e0 chaque fois, nTout le monde part u00e0 part toi, nnEt j’ai la voix tremblante, nDe la sueur sur les mains, nPlus besoin de faire semblant, nan, nJ’me sens comme au cinu00e9ma (x6)nnRembobinons la cassette, nAvant que je sois bien dans mes baskets, et fier de ma voix cassu00e9e, nJ’ai trouvu00e9 ma vocation, nJ’ai ma voix dans mon casque, nJe joue plus au mauvais garu00e7on, nu00c9checs devenus des victoires, je pourrais tout ru00e9aliser ,nRacontez moi une histoire, u00e7a sera ma ru00e9alitu00e9 nnJ’me sens comme au cinu00e9ma, nCa fait du bien du00e9cidu00e9ment, nJ’entend le film qui du00e9marre, nLe monde entier en noir et blanc, nJ’me sens comme au cinu00e9ma, nC’est beaucoup mieux crois moi, nL’histoire change u00e0 chaque fois, nTout le monde part u00e0 part toi, nEt tout le monde part u00e0 moi.nn#piano #voix #livesession #chanson », « type »: « video », « title »: « bgl – cinu00e9ma (live session) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/r3DoDPRHm2M/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=r3DoDPRHm2M », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCrs5BKTro4kJyqwFhRs3MyQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=r3DoDPRHm2M&ab_channel=bgl »}, {« data »: {« author »: « COUCHO », « cache_age »: 86400, « description »: « Listen to Tropicalist #3 by COUCHO #np on #SoundCloud », « type »: « rich », « title »: « Tropicalist #3 by COUCHO », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/artworks-zPeBNan6y7MuupUi-WOwGSQ-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/user-604030075/tropicalist-3#t=0:00 », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/user-604030075 », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 400}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 400}, « link »: « https://soundcloud.com/user-604030075/tropicalist-3#t=0:00 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T17:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:30:00+02:00

2023-06-21T17:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:30:00+02:00

musique concerts