Les Lycéens en Cavale #5 // Demi-finale 1/2 Samedi 3 décembre, 20h00 La CLEF / Saint Germain en Laye / 78

Entrée libre

1ère demi-finale du dispositif d'accompagnement musical « Les Lycéens en Cavale » organisé par l'association Les Zuluberlus en partenariat avec le RIF (Réseau des musiques actuelles en Ile-de-France)

La CLEF / Saint Germain en Laye / 78 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France

Nous participons cette année encore à la 5ème édition des « Lycéens en Cavale« . Ce projet, porté depuis 2011 par l’association historique Les Zuluberlus, en partenariat avec le RIF – notre Réseau des musiques actuelles en Ile-de-France -, vise à valoriser collectivement le travail mené à l’année par un certain nombre de structures franciliennes en faveur des groupes lycéens sur le territoire.

Plus qu’un tremplin basique, la musique n’étant pas une compétition, il s’agit de mettre l’accent sur le travail de solidarités et de réseaux en direction de la jeune génération et de permettre une rencontre itinérante avec le public, dans des conditions professionnelles.

Retrouvez-nous donc ce samedi, sur la scène de l’Eclipse (club), à l’occasion de cette première demi-finale avec 4 groupes de la région qui ont nourri le projet de sortir de leur chambre ou du garage de papa ; ils ont passé les premières étapes de la sélection et ils ont tous besoin de vous, de votre énergie et de votre voix pour nous aider à les départager. Et surtout pour ressentir pleinement l’énergie du live avant la grande finale à Paris.

Line-up de la soirée :

Dooky (hip-hop)

Frizy_VZ (hip-hop)

Coucou (hip-hop)

JB (chanson)

Pour en savoir plus :

nadege.nez@laclef.asso.fr



