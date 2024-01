Favé La CLEF Saint-Germain-en-Laye, samedi 25 mai 2024.

Favé Adoubé par Gazo, champion toutes catégories de la jersey drill à la française qui le décrit comme « le futur », Favé est un jeune rappeur dont la vibe est incroyable ! Samedi 25 mai, 20h30 La CLEF 24€ plein tarif | 20€ réduit | 17 € adhérents CLEF

Difficile de passer à côté du phénomène Favé ! Ce jeune rappeur du 95 affole tous les compteurs… Après le carton de son titre « Urus » certifié diamant, il sort début 2023 un EP appelé F4 qui met tout le monde d’accord. Il revient à l’automne avec « Il le fallait ». Un premier album rapidement classé numéro un sur lequel on retrouve des featurings avec Gazo (« Flashback ») et So La Lune (« Favela »). La signature de Favé : des sons dynamiques et des refrains entêtants. Il est arrivé dans le rap français sans que personne ne s’y attende et son nom est déjà sur toutes les lèvres !

