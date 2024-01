David Walters « Soul Tropical » La CLEF Saint-Germain-en-Laye, vendredi 29 mars 2024.

David Walters « Soul Tropical » Ce n’est pas qu’un cliché : les chansons de David Walters, entre afrobeat et kompa, hip hop et traditions caribéennes, évoquent bien le soleil, le sable, et tout ce qui va avec… Vendredi 29 mars, 20h30 La CLEF 20 € plein | 16 € réduit | 13 € adhérents CLEF

Avec son dernier album « Soul Tropical », David Walters livre une nouvelle invitation à voyager ; c’est l’âme des Caraïbes que le chanteur / DJ / multi-instrumentiste antillais amène avec lui à chaque concert. Plus que métisse, sa musique est créole : les mélanges, les influences qui la constituent l’amènent à être un langage en soi, un style à part entière. Reggae, dub, électro, hip hop, soul, le cocktail s’avère jubilatoire et irrésistiblement dansant. Depuis Marseille, son port d’attache, ce compositeur globe-trotter fait désormais rayonner sur tous les continents ses vibrations électro-créoles et ses métissages inédits. Sa présence solaire et positive, sa voix, son groove, tout concourt à faire de ses sorties scéniques des moments de fête et d’évasion.

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France

Yvelines La CLEF

Antonin Grenier