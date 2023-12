La P’tite Fumée + Roots Zombie La CLEF Saint-Germain-en-Laye, 22 mars 2024 19:30, Saint-Germain-en-Laye.

La P’tite Fumée + Roots Zombie Vendredi 22 mars 2024, 20h30 La CLEF 20€ plein / 16€ réduit / 13€ adhérents CLEF

Après plus de 300 concerts à travers le monde, La P’tite Fumée s’affirme comme l’un des fers de lance d’une scène électronique underground et festive. Leur savant mélange electro-instrumental à mi-chemin entre la Psytrance et le Cyberpunk n’a pas fini de répandre cette énergie festive et contagieuse à travers le monde. Véritables bêtes de scène, les 4 musiciens embarquent le public dans une transe ultra festive où les vibrations du didgeridoo, les harmonies de la guitare et de la flûte traversière accompagnent un puissant trio percu / basse / batterie. C’est grâce à leur énergie bouillante et contagieuse que le groupe prône la fête et le partage à grands coups de BPM. Soyez prêt à pousser la machine !

www.facebook.com/laptitefumee

laptitefumee.com

https://youtu.be/hR3m_SdLzpc

Roots Zombie, c’est d’abord un producteur. Issu du punk, il inaugure en 2010 « Dub Vibration », son premier album dub auto-produit. En 2017, le bassiste arrangeur du groupe DIY Sound rejoint le projet et propulse Roots Zombie au rang de groupe, donnant naissance à l’album « Soundz from the House ». Ce renouveau confirme l’envie de partage et engendre de multiples collaborations avec des chanteurs tels que Sammy Gold, Art Melody, Little R, Lion Asher Dread, Thomas Anton, Lisa Bndy ou encore Mista B. Les deux musiciens participent aussi en parallèle à de nombreux projets passant du dub traditionnel de DIY Sound au dub-electro de The Subvivors. Aussi à l’aise sur scène qu’en sound system, le duo continue depuis de multiplier les projets et concerts, mêlant machines et basse en live.

www.facebook.com/rootszombieofficial

https://youtu.be/rJaTHGvIMkM

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « production@laclef.asso.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/laptitefumee »}, {« link »: « https://laptitefumee.com/fr/ »}, {« data »: {« author »: « La P’tite Fumu00e9e », « cache_age »: 86400, « description »: « ud83dudcbf WE ARE THE MACHINE u27a4 https://lnk.to/watm-lpfnud83dudecd SHOP u27a4 http://laptitefumee.comnu25acu25acu25acu25acu25acu25acu25acu25acu25acu25acu25acu25acu25acu25acu25acu25acu25acu25acu25acu25acu25acu25acu25acu25acu25acu25acu25acu25acu25acnu21e9 Follow LPF u21e9nYoutube u27a4 https://www.youtube.com/@LaPtiteFumeenInstagram u27a4 https://www.instagram.com/laptitefumeeofficial/nFacebook u27a4 https://www.facebook.com/laptitefumee/nSoundcloud u27a4 https://soundcloud.com/laptitefumeenSpotify u27a4 https://lc.cx/SpotifyLPFnShop u27a4 http://laptitefumee.comnu25acu25acu25acu25acu25acu25acu25acu25acu25acu25acu25acu25acu25acu25acu25acu25acu25acu25acu25acu25acu25acu25acu25acu25acu25acu25acu25acu25acu25acnRu00e9alisateur : Pierre BellangernProducteur : La P’tite Fumu00e9enCompositeurs : LPF & Lu00e9o UzannPartenaires : @urbexploreur & @t2ocreation605 (Quentin Cliquennois)nActeurs : LPF (Chand Chauveau, Camille Leclercq, Christophe Araboglou, Tristan Broggia)nCascadeurs : Manon Psaume, Thu00e9o Caffin, Mehdi Mouskit, Romain GermainnTechniciens : Jean-Luc Chauveau (Le J) & Alexandre Aranda (Montagne)nCostumes : Noelle Camus (Elleon Costume)n#LPF #cypher #WATM », « type »: « video », « title »: « La P’tite Fumu00e9e – Cypher [Official Video] », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/hR3m_SdLzpc/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=hR3m_SdLzpc », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCwXEuIq6bAlYr_hdtSpv2jQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/hR3m_SdLzpc »}, {« link »: « https://www.facebook.com/rootszombieofficial »}, {« data »: {« author »: « Roots Zombie », « cache_age »: 86400, « description »: « Official VideonRoots Zombie Feat Lisa Bndy – HighernCritical LP – 2020 – SoundRising Records nnProduction: Maxwell (Maxime Rey)nTournage: Les Vivres de l’Art », « type »: « video », « title »: « Roots Zombie Feat Lisa Bndy – Higher (Video Clip) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/rJaTHGvIMkM/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=rJaTHGvIMkM », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCRxM1MLZnluJVriyso2FK9w », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/rJaTHGvIMkM »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-22T20:30:00+01:00 – 2024-03-22T23:30:00+01:00

2024-03-22T20:30:00+01:00 – 2024-03-22T23:30:00+01:00

La CLEF La CLEF 78