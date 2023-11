Les Fées Papillons / Conte écologique de 3 à 103 ans ! La CLEF Saint-Germain-en-Laye, 12 mars 2024, Saint-Germain-en-Laye.

Les Fées Papillons / Conte écologique de 3 à 103 ans ! Mardi 12 mars 2024, 19h30 La CLEF 10 € réduit | 7 € adhérents de la CLEF et leur famille

Max, une petite fille capricieuse qui ne jure que par les écrans, découvre par hasard une forêt enchantée ! La fée Florie-Neige, douce et généreuse, lui explique avoir perdu ses pouvoirs car plus personne ne croit aux fées … et son quotidien est devenu bien triste, à tenter en vain de retirer les déchets laissés par les humains. Mais Max s’en moque et préfère s’amuser avec la fée Hellébore, aussi méchante que drôle et maladroite ! Entraînée dans des combats d’épées et de magie, la petite fille se retrouve embarquée dans un périple dansant et chantant pour sauver les fées. C’est elle qui va devoir réconcilier ses deux fées papillons pour retrouver l’harmonie. Dans ce conte initiatique merveilleux, Max prend conscience de la répercussion de ses actes sur les autres et sur le reste de la planète : l’effet papillon.

2024-03-12T19:30:00+01:00 – 2024-03-12T20:30:00+01:00

