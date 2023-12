HateSphere (DK) + Mercenary (DK) La CLEF Saint-Germain-en-Laye, 9 février 2024 19:00, Saint-Germain-en-Laye.

HateSphere (DK) + Mercenary (DK) Vendredi 9 février 2024, 20h00 La CLEF 18€ plein / 14€ réduit / 11€ adhérents CLEF

Formé en 2000 à Aarhus, au Danemark, par le guitariste Peter « Pepe » Hansen, HateSphere (anciennement Cauterized, puis Necrosis avant le dernier changement en 2001) a réussi à rester au top sur la scène death / trash métal internationale pendant près de 3 décennies. Certes, le quintette a connu au fil des années plusieurs changements au sein de son line-up, mais il n’a jamais renié ses racines et ses valeurs musicales. Ce travail constant et acharné leur a permis de jouer partout dans le monde avec des groupes pionniers comme Hypocrisy, Crowbar, Soilwork, Chimaira, The Black Dahlia Murder et Gojira. « Hatred Reborn » (le bien nommé) est leur onzième méfait – le 1er avec le nouveau chanteur Mathias Uldall -. Nos Danois adeptes de la baston dans le pit débarquent en France et s’engagent à créer un chaos absolu dans le club. De quoi vous déchaîner sans relâche avec leurs guitares énervées.

www.facebook.com/hatesphereofficial

www.hatesphere.com/

https://youtu.be/4ZlVM0aqqOM

Le dernier opus de Mercenary, « Soundtrack For The End Times », se veut comme un retour aux sources, du death mélo de l’école Göteborg teinté de thrash et de metal prog’. De Nevermore à Gojira, en passant par Lamb of God, les inspirations du combo originaire d’Aalborg transparaissent ouvertement. Comme des géants de glaces sortant de leur sommeil, les vétérans du dark métal mélodique ressortent de leur terre danoise. Ils n’ont pas pris une ride depuis 1991. Après de nombreuses métamorphoses, ils capturent toujours ce mélange unique de mélancolie, de mélodie et d’agressivité scandinave. Maintenant réveillés, Jakob Mølbjerg (guitare) et ses compères repartent en tournée et s’imposent partout avec leurs chansons aussi épiques qu’agressives, leurs hymnes durs et leurs riffs rageurs !

www.facebook.com/MercenaryOfficial

wwww.mercenary.dk

https://youtu.be/xn5NH9fRiAs

