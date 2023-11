Robert Finley (USA) La CLEF Saint-Germain-en-Laye, 8 février 2024, Saint-Germain-en-Laye.

Le bluesman Robert Finley est un vrai phénomène, un monstre d’énergie, de générosité et de bonnes vibes du bayou ; il a débuté sa carrière discographique à seulement 63 ans et à l’aune de ses 70 ans, il n’entend plus perdre de temps. Le chanteur et guitariste revient aujourd’hui avec « Black Bayou », son troisième album studio pour Easy Eye Sound où il déborde d’assurance et d’une voix profonde qui a vieilli comme un Crowne Royal Deluxe raffiné. Sur ce nouvel opus, Dan Auerbach est de retour en tant que producteur, accompagné du membre des Black Keys, Patrick Carney, de L. Garrett Dutton, Jr. (G-Love Special Sauce) à la batterie et de Kenny Brown, longtemps guitariste de R. L. Burnside. Groove poisseux, blues rugueux, soul marécageuse, funk gluant et production bien rock se mettent entièrement au service de la voix magnifique de Finley, en réveillant tous nos fantasmes de southern soul, dans un genre de bénédiction esthétique et auriculaire !

