Hasna El Becharia (Algérie) La CLEF Saint-Germain-en-Laye, 3 février 2024

Hasna El Becharia (Algérie) Samedi 3 février 2024, 20h30 La CLEF 18€ plein / 14€ réduit / GRATUIT adhérents CLEF

Pionnière des artistes Gnaouas féminines, Hasna El-Becharia avec son guembri est une légende vivante qui surprend par son jeu puissant et son sens inné du rythme. On la surnomme « La Rockeuse du désert ». Libre et affranchie, libertaire même, elle mène depuis plus de 35 ans une carrière artistique avec engagement et clairvoyance. Sa musique voyage désormais bien au-delà de son Sahara natal. Malgré sa réputation de rebelle, elle est devenue avec le succès l’héritière vivante d’un art qui s’inscrit dans le patrimoine Algérien ancestral. Aujourd’hui, cette diva au talent singulier continue d’explorer le son des guitares, de travailler sur les timbres vocaux, d’improviser et de se nourrir avec de nouvelles rencontres. Cette « mangeuse de scène » déplace des montagnes et des déserts pour partager cette sublime transe qui soigne l’âme. Elle chante d’une voix grave mais apaisée la vie, l’amour, la révolte avec un magnétisme, une énergie, une aura extraordinaire. Un concentré de puissance féminine et d’humanité à ne surtout pas manquer !

