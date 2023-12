Open Mic / Scène ouverte La CLEF Saint-Germain-en-Laye Catégories d’Évènement: Saint-Germain-en-Laye

Yvelines Open Mic / Scène ouverte La CLEF Saint-Germain-en-Laye, 1 février 2024 18:30, Saint-Germain-en-Laye. Open Mic / Scène ouverte Jeudi 1 février 2024, 19h30 La CLEF Entrée libre Compositions, reprises, improvisations… La CLEF invite les chanteurs, chanteuses, musiciens, musiciennes qui le souhaitent à prendre le micro, une guitare pour séduire les curieux dans le hall, le tout dans une ambiance bienveillante et décontractée. Cette scène ouverte est toujours l’occasion de donner le meilleur de soi-même en quelques minutes, de séduire quelques spectateurs pour ses prochaines prestations, de se faire plaisir. Mais aussi de croiser d’autres artistes, d’améliorer sa technique ou de tester ses nouvelles créations. Bref, n’attendez plus pour vous lancer ! Pour vous inscrire ou en savoir plus

animation@laclef.asso.fr (Chiara et Mélanie) La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « animation@laclef.asso.fr »}] [{« link »: « mailto:animation@laclef.asso.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-01T19:30:00+01:00 – 2024-02-01T21:00:00+01:00

2024-02-01T19:30:00+01:00 – 2024-02-01T21:00:00+01:00 La CLEF La CLEF 78 Détails Heure : 18:30 Catégories d’Évènement: Saint-Germain-en-Laye, Yvelines Autres Code postal 78100 Lieu La CLEF Adresse 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Ville Saint-Germain-en-Laye Departement Yvelines Lieu Ville La CLEF Saint-Germain-en-Laye Latitude 48.894068 Longitude 2.088503 latitude longitude 48.894068;2.088503

La CLEF Saint-Germain-en-Laye Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-germain-en-laye/