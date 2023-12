Open Dance / La piste est à vous ! La CLEF Saint-Germain-en-Laye, 31 janvier 2024 18:30, Saint-Germain-en-Laye.

Open Dance / La piste est à vous ! Mercredi 31 janvier 2024, 19h30 La CLEF Entrée libre

Amateurs et autres passionnés de danse, on vous attend sur la piste du hall pour partager vos créations chorégraphiques, freestyles, improvisations… Ce temps de découverte et d’échanges permet à chacun de s’exprimer librement. N’attendez plus pour nous rejoindre !

Pour plus de renseignements, contactez-nous

animation@laclef.asso.fr (Mélanie et Chiara)

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-31T19:30:00+01:00 – 2024-01-31T21:30:00+01:00

open dance danses