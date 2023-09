KaS Product Reload + Tempomat La CLEF Saint-Germain-en-Laye, 16 décembre 2023, Saint-Germain-en-Laye.

KaS Product Reload + Tempomat Samedi 16 décembre, 20h30 La CLEF 18 € plein | 14 € réduit | 11 € adhérents CLEF

Kas Product, duo charismatique né dans le tourbillon post punk/cold wave des 80’s, reste l’un des groupes les plus emblématiques de notre époque malgré la disparition subite de Dansz Spatsz, en février 2019. Pour lui rendre hommage, Mona Soyoc finalise un projet de compilation intitulé « Tribute » au printemps 2022. Éditée en novembre au format CD « médiabook », la compilation compte 18 titres choisis par Mona Soyoc. Elle est enrichie de contributions écrites et photos rares et compte 4 inédits à découvrir. Autres sorties en parallèle et simultanées « Indoor Life », Maxi 45T 5 titres, et la réédition en vinyle et cd de « Try Out ».

En marge de cette actualité discographique, Mona Soyoc décide de remonter sur scène avec ce formidable répertoire. Pas question de « remplacer » Spatsz, aux côtés de Mona on retrouvera donc le multi-instrumentiste Thomas Bouetel aux machines, et le bassiste de Marc Seberg, Pierre Corneau.

La reformation en trio (basse, machines, guitare/chant) incarne la métrique synthétique, l’éthique sonore et le son originel qui ont fait de KaS Product un groupe intemporel d’exception et préfigure une nouvelle alchimie musicale.

KaS Product Reload est né, « the show must go on ! »

Au commencement il eut une conjugaison invraisemblable, un confinement, une passion secrète inavouée pour l’inspecteur Derrick et un amour inconsidéré pour le Korg MS10. Pendant le confinement, Jonathan (du groupe Last Night) s’autorisa l’excentricité de l’exercice et réussit à en tirer 10 morceaux composant une bande imaginaire à la série allemande. Dix morceaux instrumentaux de disco sombre et d’enchevêtrements synthétiques. La vie reprenant ses droits, l’envie de partager cet étrange objet musical a vu la création de Tempomat, avec l’adjonction de Nicus et Fred Campo (Frustration, Anteenagers MC, Opération S…) aux claviers. Le LP « Aus der Reihe Derrick », est sorti sur Viro Major Records et Les Disques Mauvais Garçons en octobre 2022.

