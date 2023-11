La Cie Monana « Le Cri de la Girafe » La CLEF Saint-Germain-en-Laye, 13 décembre 2023, Saint-Germain-en-Laye.

La Cie Monana « Le Cri de la Girafe » Mercredi 13 décembre, 16h00 La CLEF 10 € | 7 € adhérents CLEF et leur famille

Il était une fois une girafe qui, parce qu’elle était la plus grande et la plus élégante de tous les animaux, se croyait supérieure à eux. Dame Girafe ne cessait de s’en moquer et de les humilier. Et tous – des plus grands aux plus petits – subissaient ses sarcasmes : la tortue, le perroquet, le singe, le poisson-clown et même la grenouille. Un jour, un orage éclata et Dame Girafe tomba gravement malade… Mais quel animal lui viendra en aide ?

Après le succès du spectacle « Les deux Bossus et la lune », le Naïf théâtre revient avec « Le Cri de la girafe« , une nouvelle création qui nous transporte dans l’Afrique profonde, peuplée de masques, d’objets, costumes et coiffes colorées d’animaux du grand continent. Grands tambours, djembé, clavier et autres instruments étranges ponctuent cette histoire très ancienne, empreinte d’humour et de sagesse, magistralement chorégraphiée par Chrysogone Diangouaya.

Contes, légendes et mythes d’ici et d’ailleurs ont toujours occupé une part essentielle dans les mises en scène de Richard Demarcy qui, avec sa compagnie le Naïf Théâtre, réinvente un théâtre en liberté où règnent la fantaisie, l’imaginaire et le jeu, le réel et le fantastique…

Durée

50 min

Âge

Dès 3 ans

Distribution

Texte original et chorégraphie : Chrysogone Diangouaya

Adaptation théâtrale et mise en scène : Richard Demarcy

Musique : Xavier Sauvage

Avec : Chrysogone Diangouaya et Xavier Sauvage

Production

Compagnie Monana

Diffusion

Parcours en scènes

www.cridelagirafe.com

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « production@laclef.asso.fr »}] [{« link »: « https://www.cridelagirafe.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T16:00:00+01:00 – 2023-12-13T17:00:00+01:00

2023-12-13T16:00:00+01:00 – 2023-12-13T17:00:00+01:00

Yvelines La CLEF

Alexis Lepanot