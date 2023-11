Duel d’impro avec les adhérents des ateliers impro La CLEF Saint-Germain-en-Laye, 7 décembre 2023, Saint-Germain-en-Laye.

Duel d’impro avec les adhérents des ateliers impro Jeudi 7 décembre, 20h30 La CLEF Entrée libre

Des histoires renversantes, du rire, des cascades et de la bonne humeur ! On casse les codes et on lâche prise ce soir pour un spectacle que vous ne reverrez jamais plus !

Soirée présentée par Daphnée Barat

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France

2023-12-07T20:30:00+01:00 – 2023-12-07T22:30:00+01:00

