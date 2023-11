Vernissage de l’exposition « T’andá ô estático » | Valdir Da Cruz Lima La CLEF Saint-Germain-en-Laye, 6 décembre 2023, Saint-Germain-en-Laye.

Vernissage de l'exposition « T'andá ô estático » | Valdir Da Cruz Lima Mercredi 6 décembre, 19h00

« T’andá ô estático » est la première exposition du projet FéTonSon créé par Valdir Da Cruz Lima en 2014. Plusieurs instruments et objets sonores fabriqués à partir de matières naturelles et d’éléments recyclés, récupérés, détournés… sont réunis ici. Un savant mélange entre ce que la nature nous donne et ce qui a été transformé par l’homme

De 2012 à 2014, Valdir est « facteur d’instruments » au sein de l’association Talacatak à Paris, un métier de passion, dans la tradition de l’artisanat d’art. Le facteur d’instruments fabrique, restaure et accorde des instruments divers et variés en privilégiant les matériaux recyclés… Suite à cette expérience, FéTonSon est une suite logique dans son parcours d’artiste et d’artisan. Il lie environnement et environnement sonore. Le son, la matière « à voir » et « à entendre ». Pour Valdir, cette recherche sonore n’a pas de limite : en marchant, en respirant, en mangeant, le son, la vibration du son se retrouve partout et tout le temps, que l’on soit en mouvement ou statique, « T’andá ô estático ». Même avec une perception apparente de son absence, le son est partout !

L’exposition est interactive et permet de tester les instruments sur place ; elle a pour objectif de mettre en valeur la capacité humaine à mener des réflexions, à s’adapter, à modifier et à créer avec des alternatives innovantes, dans une optique évolutive. Les instruments et objets présentés résultent d’un travail de repérage, récupération, traitement, réalisation et d’expérimentations. Ils sont tous décorés par Valdir ou en collaboration avec des artistes plasticiens. L’exposition présente des stands composés de différents sets d’instruments. Chaque stand est connecté à une pédale de loop, ce qui permet aux visiteurs d’expérimenter et d’interagir grâce à l’instrumentarium. Un écran sur place permet de visionner les processus de fabrication, photos, expérimentations et performances avec des collaborateurs et artistes invités en amont de l’exposition.

Valdir Da Cruz Lima est également professeur à La CLEF depuis plusieurs années. Il dirige les cours d’éveil musical et l’atelier FéTonSon du même nom que l’exposition. Il est également maître tambour et anime l’atelier Batucada de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye.

Exposition du 20 novembre au 16 décembre 2023

Entrée libre aux horaires d’ouverture de La CLEF

