« Secrets de Beatmaker » avec Photøgraph La CLEF Saint-Germain-en-Laye, 28 novembre 2023, Saint-Germain-en-Laye.

« Secrets de Beatmaker » avec Photøgraph Mardi 28 novembre, 19h30 La CLEF 10 € | 7 € adhérents CLEF et leur famille

« Il y a plus de 150 ans naissait le 1er signal électrique provoqué par un oscillateur. Les inventeurs, les ingénieurs, musiciens et compositeurs exploitèrent ce signal, changèrent la note, le volume, rajoutant des oscillateurs et des effets. Dès lors, les premiers synthétiseurs arrivèrent… »

« Secrets de Beatmaker » retrace l’histoire de la musique électronique, de ses instruments, ses genres et de ses techniques. Le public plonge dans un monde aux sonorités étranges dans lequel l’électricité se fait reine. Ce spectacle participatif est joué par le trio Photøgraph qui évolue avec synthétiseurs, ordinateur, la voix, pads électroniques, et autres gadgets dont ils dévoilent les mystères.

Les créations et reprises se succèdent avec la participation des enfants (et des adultes) que ce soit chanté, joué, chorégraphié ou clappé ! Nous irons à la genèse de ces nouvelles sonorités avant d’apprécier la musique concrète, le rock de The Who, les sonorités de Kraftwerk, le rap, la house funky de Daft Punk et autres merveilles.

D’où viennent les premiers sons électroniques et les premiers synthétiseurs ? Comment le détournement des lecteurs à bandes et vinyle ont fait évoluer la musique ? Comment enregistrer la musique et jouer avec (Sampling) ? Qu’est-ce qu’un arpeggiator ? Que sont les effets ? Comment l’informatique a révolutionné la création artistique ? Qui sont ces Beatmakers après tout ? Quelles sont les perspectives qui s’ouvrent à nous avec la démocratisation des technologies comme Arduino ? Autant de réponses qui se résolvent au fur et à mesure de l’intrigue.

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

