Guitar Wolf (JAP) La CLEF Saint-Germain-en-Laye, 25 novembre 2023, Saint-Germain-en-Laye.

Guitar Wolf (JAP) Samedi 25 novembre, 20h30 La CLEF 17 € plein | 13 € réduit | 10 € adhérents CLEF

Dans la lignée des Ramones ou des Cramps, les Japonais de Guitar Wolf forment un groupe de punk dont la devise est de jouer « toujours plus vite, toujours plus fort ». Fidèles à leur « Jett Rock And Roll » (faisant référence à Joan Jett), le combo s’articule autour du format guitare-basse-batterie pour nous livrer des hymnes sauvages et destructeurs excédant rarement les deux minutes montre en main. Un croisement énergique entre Ramones, le rockabilly, le punk 77 et le garage rock. Le trio de Nagasaki a mérité au fil des années son statut de groupe culte dans le monde entier, comme aucun autre groupe japonais avant ! Depuis 1987 (!), leurs performances live féroces – et leur participation au film Trash-rock’n’roll « Wild Zero » – ont retenu l’attention partout dans le monde.

https://www.guitarwolf.net/

https://www.facebook.com/guitarwolfofficial

https://youtu.be/enmjKOEIqlU

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:30:00+01:00 – 2023-11-25T23:30:00+01:00

