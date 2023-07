Richard Bona (CMR / USA) / Sylvain Luc / André Ceccarelli La CLEF Saint-Germain-en-Laye, 24 novembre 2023, Saint-Germain-en-Laye.

Richard Bona (CMR / USA) / Sylvain Luc / André Ceccarelli Vendredi 24 novembre, 20h30 La CLEF 22 € plein | 18 € réduit | 15 € adhérents CLEF

Chanteur et bassiste américain d’origine camerounaise, Richard Bona est un artiste incontournable de la scène jazz et afrobeat internationale. Grammy Awards, Victoires du Jazz ou encore Grand Prix Sacem… depuis plusieurs décennies, il fait partie de ceux qui collectionnent les récompenses et reconnaissances dans une créativité sans faille. Richard Bona a tourné, composé et enregistré avec certain des plus grands artistes du XXème siècle : Herbie Hancock, Quincy Jones, Sting, Chick Corea, Buena Vista Social Club, Bobby McFerrin, Stevie Wonder… Une carrière tout aussi impressionnante que sa virtuosité musicale et vocale.

Pour cette date exceptionnelle, il reconstitue lors de son prochain passage en France un trio qui ne s’était pas retrouvé depuis plusieurs années. A ses côtés Sylvain Luc à la guitare et André Ceccarelli à la batterie. Deux autres musiciens virtuoses dans leur instrument respectif et deux raisons supplémentaires pour venir côtoyer cette formation légendaire le temps d’un instant musical en suspension et proche des plus grands noms de la musique.

Richard Bona fait partie de ces musiciens dotés d’une personnalité incontournable et d’une énergie intarissable. « Imaginez un artiste qui ait la virtuosité de Jaco Pastorius, la fluidité vocale de Georges Benson, le sens de la mélodie et de l’harmonie de João Gilberto, le tout mélangé à la culture africaine, vous avez Richard Bona », résume à la perfection le Los Angeles Times. Une date tout simplement immanquable.

facebook.com/TheRealRichardBona

facebook.com/sylvainlucofficiel

facebook.com/ceccarelliandre

https://youtu.be/sNYg4eJCnQo

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « production@laclef.asso.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/TheRealRichardBona »}, {« link »: « https://www.facebook.com/sylvainlucofficiel »}, {« link »: « https://www.facebook.com/ceccarelliandre »}, {« data »: {« author »: « montevideo49 », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « Andru00e9 Ceccarelli, Sylvain Luc et Richard Bona au Saveurs Jazz Festival 2011 u00e0 Segru00e9 – Part 8 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/sNYg4eJCnQo/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=sNYg4eJCnQo », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCGlVKsUZdVv4CxUwXPEuC-g », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/sNYg4eJCnQo »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T23:30:00+01:00

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T23:30:00+01:00

Yvelines La CLEF

Osmany Torres