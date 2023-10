« Partez devant, je vous rejoins ! » de et avec Sarah Salmona La CLEF Saint-Germain-en-Laye, 22 novembre 2023, Saint-Germain-en-Laye.

« Partez devant, je vous rejoins ! » de et avec Sarah Salmona Mercredi 22 novembre, 20h00 La CLEF Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Sarah Salmona s’est lancée le défi d’adapter puis d’interpréter son récit autobiographique ! Atteinte de myopathie, elle vous propose de venir découvrir un spectacle qui retrace son parcours. Cette professeure de français avait déjà fait paraître un livre, « Partez devant, je vous rejoins ! » aux éditions Henry Dougier qui raconte son histoire. Cette fois, avec son metteur en scène Stéphane Deleau, elle monte une pièce de théâtre qui raconte ses souvenirs et les premières étapes de sa vie de jeune femme. Accompagnée sur scène par le pianiste et compositeur Julian Paris, auteur des musiques du spectacle et par Marine Laclotte et ses animations projetées, l’auteure revendique dans ce spectacle son droit à la banalité avec poésie.

Pour Sarah, ce spectacle sur la myopathie est un triple-défi. Tout d’abord, un défi humain, celui de porter un message, de parler de la myopathie et de son droit à vivre avec banalité. Ensuite, un défi créatif, puisque Sarah veut que son spectacle soit bien plus qu’un simple témoignage face au public. « Ce spectacle doit être une rencontre avant tout, plaide la professeure de français. Le théâtre permet de briser la barrière qui me sépare du public et de dire à quel point nous appartenons au même monde. » Enfin, ce spectacle est un défi physique pour son auteure, puisqu’elle est atteinte de myopathie, qui peut se traduire par un affaiblissement général des fonctions motrices et en particulier par un amoindrissement de la capacité respiratoire. Ainsi, des pauses sous la forme de projections vidéos ont été mises en place au cours du spectacle pour permettre à Sarah de se reposer.

Laissez-vous vous transporter dans un univers de tendresse, de poésie, d’humour et de fantaisie. Les frontières sont abolies, le handicap devient imperceptible et chacun finit par s’y reconnaître.

De et avec

Sarah Salmona

Accompagnée sur scène par

Julian Paris

Mise en scène

Stéphane Deleau

Musique

Julian Paris

Courte biographie

Sarah Salmona, professeure de français, 37 ans, est atteinte d’une myopathie central core. Elle a déjà participé à plusieurs conférences et publications sur le handicap (éditions érès). Ses initiatives pour sensibiliser la société et les pouvoirs publics aux droits des personnes en situation de handicap ont été plusieurs fois relayées par les médias.

www.facebook.com/salmona.sarah

www.facebook.com/people/Partez-devant-je-vous-rejoins

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « production@laclef.asso.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/salmona.sarah »}, {« link »: « https://www.facebook.com/people/Partez-devant-je-vous-rejoins »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T20:00:00+01:00 – 2023-11-22T22:30:00+01:00

2023-11-22T20:00:00+01:00 – 2023-11-22T22:30:00+01:00

La CLEF La CLEF 78