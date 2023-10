Open Fripes / Vide-dressing solidaire La CLEF Saint-Germain-en-Laye, 21 novembre 2023, Saint-Germain-en-Laye.

Open Fripes / Vide-dressing solidaire Mardi 21 novembre, 19h00 La CLEF Entrée libre

Mesdames, messieurs, c’est le moment de vider vos placards en réalisant une bonne action ! On n’achète rien, on ne vend rien ! À vous d’amener les affaires que vous n’utilisez plus : vêtements, chaussures, accessoires. Toutes sont mises en commun à l’Eclipse. Du coup il n’y a plus qu’à se servir ! L’occasion de renouveler (ou pas) sa garde-robe dans une ambiance simple et décontractée tout en soutenant une association de la Ville car, au final, tout ce qui ne repart pas est donné.

Pour plus de renseignements, contactez-nous

animation@laclef.asso.fr (Mélanie)

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T19:00:00+01:00 – 2023-11-21T21:00:00+01:00

