Arthur H : La Vie // Concert au Théâtre A. Dumas en coréalisation avec La CLEF Samedi 18 novembre, 20h30 La CLEF 32 € plein / 28 € adhérent / 22 € jeune / 18 € jeune adhérent

Arthur H sait allier la poésie la plus exigeante à l’énergie du rock et à la jubilation de la pop. Ça demande beaucoup d’élégance, beaucoup d’application, beaucoup d’intuition. « La Vie » célèbre la pulsion de vie, versus la pulsion de mort.

« La pulsion de vie, c’est ce qui libère, ce qui fait du bien, ce qui fait qu’on est présent à nous-mêmes. »

Comme chacun de ses albums, « La Vie » a été pensé comme une proposition de voyage, dans les sons, les mots, les histoires, comme un travelling retraçant les différentes étapes de l’existence. Ce concert célèbre la joie, le chaos, le Titanic, l’addiction et les divins blasphèmes… Il est une ode à la vie. Arthur H trace sa route.

Distribution

Arthur Higelin : chant et piano

Nicolas Repac : guitare, ukulélé…

Raphaël Seguinier : batterie, percussion…

Pierre Lebourgeois : violoncelle

arthur-h.net

https://youtu.be/gl2xAo1a0_4

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T20:30:00+01:00 – 2023-11-18T23:00:00+01:00

concert La CLEF

