Şatellites (Israël) La CLEF Saint-Germain-en-Laye, 17 novembre 2023, Saint-Germain-en-Laye.

Şatellites (Israël) Vendredi 17 novembre, 20h30 La CLEF 17 € plein | 13 € réduit | 10 € adhérents CLEF

Le son des Şatellites oscille entre folk turc traditionnel et instrumentation, guitares psychédéliques éthérées etdes lignes basses groovy calibrées pour le dance-floor. Le résultat est une concoction de chansons qui s’inspire d’influences continentales, mais dont le cœur est le désir d’illuminer les qualités vives de la musique turque classique, en honorant les artistes folkloriques et psychédéliques anatoliens de cet âge d’or. Du disco-funk de « Disko Arabesque » à la guitare solo céleste de « Yağmur Yağar Taş Üstüne », le groupe ajoute du feu et de l’éclat aux morceaux traditionnels de la musique turque en leur donnant de nouvelles significations. Les Israéliens ont prouvé leur maîtrise des codes du genre tout en lui offrant en live une dimension entêtante, un cocktail de groove-rock jubilatoire porté un saz furibard et par la prestance magique de leur chanteuse Yuli Shafriri.

www.facebook.com/Şatellites

https://youtu.be/fS2F5knj6bg

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « production@laclef.asso.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100057222897290 »}, {« data »: {« author »: « KEXP », « cache_age »: 86400, « description »: « http://KEXP.ORG presents u015eatellites performing live at Salle de la Citu00e9 in Rennes, France, during Trans Musicales 2022. Recorded December 8, 2022.nnSongs:nKajmanUlermonYektenHudaydanBig BaglamanDisko ArabesquenSeni Sen Olduu200bu011fu200bun u0130u200bu00e7u200bin SevdimnnRotem Bahar – Vocals / TamborinenItamar Klu00fcger – Saz, Bau011flama, BouzoukinAriel Harrosh – BassnTsuf Mishali – Keyboard / SynthnLotan Yaish – DrumsnTal Eyal – PercussionnnAudio Engineers: Itamar Kashri & Matt OgaznAudio Mix & Mastering: Itamar KashrinCameras: Jim Beckmann, Carlos Cruz, Alaia Du2019Alessandro & Scott HolpainennEditor: Jim Beckmannnnhttps://satellites-tlv.bandcamp.comnhttp://kexp.org », « type »: « video », « title »: « Satellites – Full Performance (Live on KEXP) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/fS2F5knj6bg/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=fS2F5knj6bg », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC3I2GFN_F8WudD_2jUZbojA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/fS2F5knj6bg »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T20:30:00+01:00 – 2023-11-17T23:59:00+01:00

2023-11-17T20:30:00+01:00 – 2023-11-17T23:59:00+01:00

Yvelines La CLEF

Dorian Kerido