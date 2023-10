Vernissage de l’exposition « Capter l’invisible » | Anne Poitrenaud La CLEF Saint-Germain-en-Laye, 18 octobre 2023, Saint-Germain-en-Laye.

Vernissage de l’exposition « Capter l’invisible » | Anne Poitrenaud Mercredi 18 octobre, 19h00 La CLEF Entrée libre

C’est entre l’abstraction et la figuration que Anne Poitrenaud inscrit son travail plastique. Dans cet entre-deux, ses œuvres oscillent entre le volume et la ligne, entre la nature et les traces laissées par l’humanité : écritures, calligraphies, signes. La transparence et le reflet y sont récurrents : ils suggèrent sans affirmer, révèlent dans la profondeur. L’image qui se dessine est floue -un paysage mental incertain, car l’esprit, tel un œil, accommode mal et ne perçoit pas le monde à la juste distance qui lui permettrait de le comprendre : de le concevoir à la fois dans son ensemble et dans son détail.

Dans cet univers brumeux viennent s’insérer des traces humaines – signes ou calligraphies, posées, fortes, mais artificielles. C’est un questionnement que partage Anne Poitrenaud au travers de ses œuvres : entre nature et culture, entre ciel et humanité, atteindre l’inaccessible. Capter l’invisible.

Née en 1972, Anne Poitrenaud grandit à Chatou. Diplômée d’une grande école de gestion, elle suit une formation complémentaire à l’école du Louvre et aux Ateliers Terre et Feu, et, depuis 2016, se consacre à son métier d’artiste plasticienne. Inspirées par l’allégorie de la Caverne de Platon, les calligraphies ancestrales chinoise et arabe, et marquées par le mouvement de l’abstraction lyrique, ses œuvres appellent au rêve et à l’introspection.

« Il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre que n’en peut imaginer votre raison. » – William Shakespeare

Exposition du 16 octobre au 10 novembre 2023

Entrée libre aux horaires d’ouverture de La CLEF

www.annepoitrenaud.com

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France exposition@laclef.asso.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Anne Poitrenaud