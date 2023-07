Little Rock Story // Concert au Théâtre A. Dumas en coréalisation avec La CLEF La CLEF Saint-Germain-en-Laye, 15 octobre 2023, Saint-Germain-en-Laye.

Little Rock Story // Concert au Théâtre A. Dumas en coréalisation avec La CLEF Dimanche 15 octobre, 17h00 La CLEF 25 € plein / 21 € adhérent / 17 € jeune / 15 € jeune adhérent

Au milieu d’un champ de coton, un vieux descendant d’esclaves, campé sur une caisse en bois, entame un blues mélancolique… Mais voilà qu’un piano surgit, suivi d’une basse, d’une batterie, d’une guitare, qui viennent couvrir la voix du chanteur : du sud des Etats-Unis, nous voilà propulsés en ville, un bon demi-siècle plus tard… L’histoire du Rock peut commencer. Le Rock, porté par son indispensable complice : l’électricité !

Le rocker Robertson, trublion virtuel témoin des différentes époques, dérange et secoue les musiciens et survole avec eux 75 années de musique, en parcourant tous les styles : du punk au grunge, du psychédélisme au métal, avec une énergie folle. Et bien évidemment, toutes les grandes figures y passent : Elvis, Les Beatles, les Stones, AC/DC, Jimi Hendrix, les Clash, Metallica…

Les musiciens de Little Rock Story font découvrir aux plus jeunes l’histoire, les influences et les grands noms du rock et leur font vivre l’énergie du rock de l’intérieur dans un premier vrai concert, et les parents auront le bonheur de retrouver les grands classiques !

Un spectacle de Claude Whipple

Compagnie La 7e Oreille

Création / Distribution

Mise en scène : Olivier Prou

Guitare électrique, chant, Robertson : Claude Whipple

Claviers, chœurs : Nicolas Liesnard

Basse, chœurs : Vincent Benoist

Batterie, chœurs : Romain Piot

Lumières, régie : Robin Goisset

Son : Nicolas Bouchillou

Teaser du spectacle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T17:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:30:00+02:00

concert spectacle

Bertrand Perrin