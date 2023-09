Apéro Prog’ La CLEF Saint-Germain-en-Laye, 10 octobre 2023, Saint-Germain-en-Laye.

Apéro Prog’ Mardi 10 octobre, 19h00 La CLEF Entrée libre

Bienvenue à l’apéro prog’ ! Vous vous intéressez à la musique, son actualité et les concerts de votre région ? Vous êtes bénévole, adhérent, musicien amateur ou pro, mélomane ou simple curieux, ce moment est ouvert à toutes et à tous : une occasion d’échanger autour de propositions de programmation pour 2024, de rencontrer les membres de l’équipe et, pourquoi pas, explorer de nouveaux horizons musicaux. Attention, l’idée n’est pas de juste proposer le groupe dans lequel on joue. A mardi !

max.girault@laclef.asso.fr

2023-10-10T19:00:00+02:00 – 2023-10-10T21:30:00+02:00

